Ismertette, hogy 2015-ben, a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program keretében a szomori iskola vizesblokkjait is felújították. A későbbi években is rendre megvalósult egy-egy kisebb fejlesztés, például többek között új nyílászárókat építettek be, az osztálytermek és az igazgatói iroda is új burkolatot kapott, a tetőszerkezet is megújult, a tetőtérben pedig raktárt alakítottak ki. Végül elmondta: az önkormányzat a fenntartóváltás után sem engedte el az iskola kezét, amit igazol az is, hogy az elmúlt évben 6 millió forintot, idén pedig több mint 9 millió forintot fordítanak az intézményre.