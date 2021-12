Az iskolaszerektől, ruhaneműkön keresztül a fejlesztő játékokig minden megtalálható volt az adományok között. A tagok vittek hűtőszekrényt, tűzhelyt és még egy nagy trambulint is, hogy teljes legyen a boldogság. – Segítettek kipakolni a gyerekek, akik egyébként apró ajándékokkal készültek nekünk hálájuk és szeretetük jeléül, na meg persze egy kisebb vendéglátásban is részünk volt. Kedvesek voltak velünk, átöleltek, jókat beszélgettünk, de még a klubtagok családjaihoz is ugyanilyen szeretettel fordultak. Sok esetben a saját gyerekeik ajánlanak fel zsebpénzt, biciklit, vagy ami épp eszükbe jut. Sokat tanulhatnak egy-egy ilyen gyűjtésből – mesélte Kovács Miklós klub­alapító.

Fotó: Beküldött