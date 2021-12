A Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy az egyre növekvő vadlúdcsapatok között ritka fajok is megfigyelhetőek. Mint írják, vörösnyakú lúdból és kis lilikből már rendszeresen előkerül néhány példány. A napokban sikerült a ritka fajok listáját bővíteni. A szezon első apácalúdja is távcső elé került. A tóhoz kilátogató madármegfigyelő akár 7 vadlúdfajjal is találkozhat szerencsés esetben.