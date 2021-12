Akik a nyári hónapokban elsétáltak a kerítés mellett, azok láthatták, hogy nem csak rovarhotel létesült, hanem jókora napraforgók és tök is termettek ott. A múzeum egyébként már korábban is tervezte, hogy pótolni fogja a kivágott fákat, megszülettek a tervek, később az anyagi forrás is rendelkezésre állt, a napokban pedig helyükre kerültek a facsemeték, sőt japán cseresznyefákat is ültettek. A gingko biloba fajtájú fát – magyarul páfrányfenyőt – Liu Shaolin Sándor gyorskorcsolyázótól kapták, aki a Múzeumok Éjszakája alkalmából egy promóciós kisfilmben szerepelt. A részvételért kapott összeget felajánlotta az esztergomi intézménynek, amiből megvásárolták a fákat.