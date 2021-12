Mint korábban írtuk, egyre gyűlnek a telelő vadludak a tatai Öreg-tavon. A tavon több ritka fajjal is találkozhatnak a tóhoz látogatók, a vadludak nyugalma a szervezők szívügye, ezért több fontos szabályt vezettek be ebben az időszakban. Továbbá azt se feledjük, hogy a gyönyörű látványban otthon is részünk lehet, hiszen minden nap online, élő közvetítésen keresztül követhetjük végig a vadludak életét az Öreg-tavon. Az esemény szervezői november 8-án élesítették a kihelyezett webkameráikat, amik kiváló szögből mutatnak be mindent.