Az oldal azt is megjegyezte, hogy a Suzuki Vitara és a Vitara Brezza két különböző autó, ám hasonló stílust követnek, így az indai változtatások az európai modellekre is hatással lehet. Egy másik cikkükben arról is írtak, hogy jövőre még két másik Suzuki-típust is a nevére vesz a Toyota, melyeknél még több és nagyobb változtatásokra kell majd számítani.