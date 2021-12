Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen a télen is három helyszínen, a Kossuth téren, a Haranglábnál és Agostyánban díszítettek fel utcai karácsonyfákat. A fenyőket a hagyományoknak megfelelően most is tataiak ajánlották fel a városnak, a fák átlagosan 6-7 méteresek, melyek biztonságosan elhelyezhetőek. A kültéri karácsonyfák mellett ebben az esztendőben is két helyen lesznek kihelyezve köztéri adventi koszorúk, a Kossuth téren, valamint a tóvárosi körforgalomnál.