November 27-től majdnem két hónapon át, egészen január 22-ig lehet majd korcsolyázni a Széchenyi téren – jelentette be közösségi oldalán Hernádi Ádám polgármester. A város központjában jégpályát alakítanak ki, az ehhez szükséges elemek már előző héten megérkeztek, a munkálatok hamarosan be is fejeződhetnek.