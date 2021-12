Rising Károlyné polgármester kiemelte: a most meglehetősen rossz állapotban lévő létesítmény alapja 1913-ban épült. Iskolaként működött, s a tanító is itt élt. Később bővítették, s az akkori népnevelő számára szolgálati lakást is építettek mellé. Később az iskola elfoglalta a faluház egyik szárnyát. Ezért új funkciót kerestek az ingatlannak.

Az épület több mint húsz éve, az iskola kiköltözése után vált lakatlanná (Fotó: Czunyiné dr. Bertalan Judit/ Facebook)