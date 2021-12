A november 22-én kezdődött oltási akcióhét sikerére tekintettel a jövő héten is minden nap várják a kórházi oltóhelyek azokat, akik a koronavírus elleni vakcina első, második vagy a harmadik, megerősítő dózisát szeretnék megkapni. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Aki már korábban regisztrált, javasolják, hogy az eeszt.gov.hu oldalon keresztül foglalhat időpontot, így elkerülheti az esetleges várakozást. Első és második körös, valamint a megerősítő harmadik oltásra továbbra is ötféle vakcina áll a rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.