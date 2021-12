Nagy rohammal indult Esztergomban is az oltási akcióhét, hiszen hétfőn reggel mintegy nyolcvan-száz méteres sor állt a Vaszary Kolos Kórház oltópontként funkcionáló részlegénél. A helyszínen egy hölgy elmondta, hogy ő például két órán át állt sorba, mire megkapta a vakcinát. Egy idősebb férfi viszont arról számolt be, hogy csak pár percig állt kint az épület előtt, mire bejutott a váróhelyiségbe, igaz ő késő délután ment be a kórházba, addigra már a sor is jóval kisebb volt.