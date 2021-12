Ezzel kapcsolatban megkerestük a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságot is: tájékoztatásuk szerint az oldaltávolság be nem tartása miatt nem következett be kerékpáros baleset az érintett útszakaszokon, de ennek ellenére hatóságok fontosnak tartják a figyelemfelhívást. Az Esztergomi Rendőrkapitányság egyenruhásai rendszeresen végeznek közlekedésrendészeti ellenőrzést is, és amennyiben balesetveszélyes előzést észlelnek, szabálysértés elkövetése miatt intézkednek a járművezetővel szemben.