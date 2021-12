A korábbi évekhez hasonlóan most is nagy volt a segítség: csaknem 5 tonna tészta és liszt, több mint száz mikuláscsomag, édességek, vadonatúj játékok és sporteszközök, tisztálkodószerek, gyümölcsök, zöldségek, burgonya és sok más ajándék. Ez mind a Segítő Jóbarátok és Barátaik jóvoltából került szerdán a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megyei gyermekeihez, akik csaknem háromszázan vannak. Most néhányan jöttek el közülük, de a következő napokban mindegyikükhöz eljuttatják a felajánlott ajándékokat.