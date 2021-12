Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója a földalatti tárnákat is imitáló helyiségek pénteki bemutatása előtt kiemelte: bár a skanzen téli álmát alussza, remélik, hogy lesznek majd olyan közösségek, amelyek már most kipróbálják az új létesítményt. Tavasszal, a skanzen nyitásakor pedig bíznak abban, hogy a fiatalabb korosztály érdeklődését is sikerül majd felkelteni, és osztályok, baráti társaságok látogatnak majd el a szabadulószobába, hogy megoldják az elmét fényesítő feladatsorokat, amelyek során rendkívül sok ismerethez jutnak a bátor kalandorok.