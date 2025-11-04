Nem bírt az idegeivel: vasvillával támadt neki szomszédjának egy férfi

A felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki vasvillás támadást követett el, amikor kidöntve a kerítés egyik oszlopát, kezében egy vasvillával bement a szomszédja udvarára.

Vasvillás támadás Tatánál: erőszakig fajult a szomszédi vita

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Vasvillás támadás Tatánál: erőszakig fajult a szomszédi vita

Dr. Stoller Katalin ügyésztől, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a Tatához közeli községben élő férfi és szomszédja között hosszú ideje feszült, haragos viszony alakult ki. 2024. november 2-án délután a férfi a kertjében dolgozott, amikor megijedt a szomszéd kutyájának ugatásától, és emiatt felszólította a gazdát, hogy vigye el az állatot. A vita gyorsan elfajult: a feldühödött férfi kidöntötte a két telket elválasztó kerítés egyik oszlopát, majd a kezében lévő vasvillával a szomszéd portájára lépett.

A vádirat szerint előbb a kutya, majd a szomszéd élettársa felé tett bökő mozdulatokat, közben hangosan kiabált. A sértett végül lefogta a férfi karját és visszaszorította őt a saját telkére. A dulakodás után az elkövető visszaállította a kerítést, de a kiabálás tovább folytatódott.

Az ügyészség indítványozta, hogy a Tatabányai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével szabjon ki vele a büntetlen előéletű férfivel szemben felfüggesztett börtönbüntetést, valamint kobozza el tőle a vasvillát.

Rengeteg az erőszakos cselekedet

Sajnos gyakran kell beszámolnunk olyan esetről, amelyben erőszak történt. Mint azt korábban megírtuk, az utcán támadt rá volt párjára egy esztergomi férfi, miután a nővel 2024-ben különváltak, a sértett pedig a közös gyermekkel együtt albérletbe költözött. De idén újra összetalálkoztak Esztergomban. A szóváltás heves veszekedésbe torkollt, a vádlott pedig agresszívvá vált: a nő ruházatánál fogva visszarántotta, majd többször megütötte és megrúgta.