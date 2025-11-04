november 4., kedd

Baleset

19 perce

Teherautó és személygépkocsi ütközött Tatabányán

Mondjuk, hol végeznek műszaki mentést a tűzoltók.

Milány Botond

Karambolozott egy teherautó és egy személygépkocsi Tatabányán, a Győri úton, a Tas vezér utcánál kedd reggel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a személyautót. A mentők is kivonultak a balesethez, amely két sávon akadályozza a forgalmat – írta meg a katasztrófavédelem.

Nem indult jól a reggel a városban. Korábban ugyanis a Mester utcában égett teljes terjedelmében egy személygépjármű, melyhez a tatabányai hivatásos tűzoltók siettek.

 

