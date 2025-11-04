Válaszoltak a mentők: kiderült, kik sérültek meg a keddi M1-es balesetben

A keddi napot se úsztuk meg komolyabb karambol nélkül az utakon, hiszen ahogyan azt megírtuk, összeütközött egy tréler és egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé haladó oldalon, a 104-es kilométerszelvénynél, Nagyszentjános térségében. Az M1 balesetben a személyautó kigyulladt, amelyet a győri hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak, a helyszínre pedig a mentőket is riasztották. Most újabb információk láttak napvilágot az esetről, ugyanis megtudtuk, mi történt az érintettekkel.

Sérültjei is lettek a keddi M1 balesetnek

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook