1 órája
Válaszoltak a mentők: kiderült, kik sérültek meg a keddi M1-es balesetben
Az autópálya országhatár felé vezető oldalán történt a karambol. Az M1 balesetben sajnos többen is megsérültek, mondjuk a részleteket.
A keddi napot se úsztuk meg komolyabb karambol nélkül az utakon, hiszen ahogyan azt megírtuk, összeütközött egy tréler és egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé haladó oldalon, a 104-es kilométerszelvénynél, Nagyszentjános térségében. Az M1 balesetben a személyautó kigyulladt, amelyet a győri hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak, a helyszínre pedig a mentőket is riasztották. Most újabb információk láttak napvilágot az esetről, ugyanis megtudtuk, mi történt az érintettekkel.
Baleset történt az M1-es autópályán, az ütközés miatt egy autó kigyulladt
M1 baleset: többen is megsérültek a karambolban
Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentősök kórházba.