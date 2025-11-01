november 1., szombat

Bíróság

1 órája

Munkahelyi lopás Esztergomban, kifosztották a panziót

A munkahelyén lakott és még ki is rabolta a panziót. Lopás történt az esztergomi panzióban, elzárásra akarják ítélni a tolvajt.

Kemma.hu

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki lopás vétsége miatt felel bíróság előtt, miután értékes szerszámokat tulajdonított el korábbi munkahelyéről.

Rendőrség, sziréna lopás Oroszlányban
Lopás a munkahelyen, ahol lakott is
Forrás: Getty Images/Illusztráció

Lopás az esztergomi panzióban

A vádirat szerint a férfi 2024 októberében dolgozott a sértett alkalmazásában. A munkavégzéshez szükséges szerszámokat az esztergomi panzió egyik zárható helyiségében tárolták, amelyhez a férfinek is volt kulcsa, mivel a munka során gyakran használnia kellett az eszközöket. A férfi a panzióban szállt meg ebben az időben.

Az elkövető 2024. október 4. és 6. között bement a tárolóba, és több szerszámot, egy gipszkarton, csavarbehajtót, akkumulátorokat, egy rezgőcsiszolót, akkumulátortöltőt és két szintezőlézert lopott el, majd a anyagi nehézségei miatt ezeket eladta.

A lopással okozott kár összesen 418 ezer forint volt, amelyből 100 ezer forint megtérült, miután az elkövető két szintezőlézert önként visszaszolgáltatott a hatóságoknak.

Az ügyészség indítványa szerint az Esztergomi Járásbíróság a büntetett előéletű férfit elzárásra ítélje, és kötelezze arra, hogy a fennmaradó kárt térítse meg a sértettnek.

Október 20-án, éjjel érkezett az a bejelentés a rendőrségre, amely egy Tatabányán történő betörésről számolt be. Az értesítést követően azonnal a helyszínre érkeztek a járőrök, akik egy 22 éves férfit értek tetten, aki egy vegyesboltba próbált bejutni.

 

