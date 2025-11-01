Hihetetlen, miért lopott biciklit a 20 éves fiatal, gyorsan elkapták a nyomozók

Szörnyen rossz indokkal állt elő a tolvaj, amikor a zsaruk elkapták. Október 25-én egy lopott bicikliről kapott a rendőrség bejelentést, az esztergomi sértett lezárt bringáját a vasútállomásról tulajdonították el. Lopás vétség miatt indult ellene eljárás.

Lopás a vasútállomáson, „praktikus” indoka volt a tolvajnak

Forrás: police.hu

Gyorsan elkapták a lopás bűnösét

A nyomozók kamerafelvételek alapján gyorsan azonosították a tolvajt és még aznap előállították. Kiderült, hogy a tettes egy 20 éves fiatal volt, aki beismerte a lopást és azzal indokolta, hogy a fizetését akarta felvenni, de nem volt pénze vonatjegyre. Haza már vár vonattal ment, a lopott biciklit pedig a közeli településen hagyta.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a szándék bármennyire is „praktikus” – nem mentesít a felelősség alól.

– írta a police.hu.

