Lopás

1 órája

Hihetetlen, miért lopott biciklit a 20 éves fiatal, gyorsan elkapták a nyomozók

A nyomozók gyorsan azonosították és elkapták a vasútállomás tolvaját. A lopást a 20 éves fiatal meg is indokolta, elmondta, hogy nem volt pénze vonatra.

Kemma.hu

Szörnyen rossz indokkal állt elő a tolvaj, amikor a zsaruk elkapták. Október 25-én egy lopott bicikliről kapott a rendőrség bejelentést, az esztergomi sértett lezárt bringáját a vasútállomásról tulajdonították el. Lopás vétség miatt indult ellene eljárás.

Lopás a vasútállomáson, „praktikus” indoka volt a tolvajnak
Forrás:  police.hu

Gyorsan elkapták a lopás bűnösét

A nyomozók kamerafelvételek alapján gyorsan azonosították a tolvajt és még aznap előállították. Kiderült, hogy a tettes egy 20 éves fiatal volt, aki beismerte a lopást és azzal indokolta, hogy a fizetését akarta felvenni, de nem volt pénze vonatjegyre. Haza már vár vonattal ment, a lopott biciklit pedig a közeli településen hagyta. 

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a szándék bármennyire is „praktikus” – nem mentesít a felelősség alól.

– írta a police.hu.

Biztonsági kamera vette fel, a tatabányai autótolvaj kísérletét. A felvételen jól látszódik, hogy egy férfi több másik emberrel érkezett meg a helyszínre, de csak a sértett próbálta meg kinyitni a három autót. A tulajdonos vette észre, és figyelmeztette az elkövetőt. 

 

