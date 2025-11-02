november 2., vasárnap

Ez a nő az ország egyik legveszélyesebb bűnözője, a körözési toplistára is felkerült

Bűnöző Magyarországon. A hatóságok az országos figyelem középpontjába helyezték a tatabányai nőt. A körözési toplista szerint.

Újabb név került fel a rendőrség körözési toplista rovatába. A hatóságok Horváth Kingát, egy tatabányai születésű nőt keresnek, akit emberkereskedelem miatt ítéltek el. A jogerős szabadságvesztés letöltését nem kezdte meg, ezért a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki ellene.

Körözési Toplista: Horváth Kingát emberkereskedelem miatt keresi a rendőrség
Forrás:  police.hu

A rendőrségi adatlap szerint a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el az elfogását, miután nem jelent meg a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben. Az ítélet emberkereskedelem miatt született – a Btk. 192. § alapján –, az elítéltet emiatt szabadságvesztésre ítélték, melynek letöltése elől eltűnt. A körözést július 8-án rendelték el, azóta országosan is keresik.

Emberkereskedelem és szabadságvesztés: súlyos vádak

Az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amelyért hosszú börtönévek is kiszabhatók. A hatóságok szerint az elkövetők gyakran kiszolgáltatott embereket használnak ki, akiket kényszermunkára vagy prostitúcióra kényszerítenek. 

Korábban már beszámoltunk arról is, hogy a dorogi születésű Sztojka Márton szintén felkerült a körözési toplistára, őt embercsempészet miatt jelenleg is körözik. A férfi ellen a Győri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot, az eljárást pedig a Nyíregyházi Rendőrkapitányság folytatja le.

Újabb sikerek a körözési toplista nyomán

A rendőrség folyamatosan frissíti a körözési toplistát, amelyen az ország legkeresettebb és legveszélyesebb bűnözői szerepelnek. Az elmúlt hetekben több akció is eredményesen zárult: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának célkörözési egysége októberben elfogta azt a férfit, aki a TOP 50-es listán is szerepelt, és drogdílerként tevékenykedett.

A hatóságok a DELTA program keretében Tatán és Komáromban is csaptak le kábítószer-terjesztőkre, több kilogrammnyi drogot foglaltak le, és több elkövetőt előzetes letartóztatásba helyeztek. Az ilyen akciók célja, hogy a legveszélyesebb bűnözőket minél gyorsabban kivonják a forgalomból.

 

