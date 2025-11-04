november 4., kedd

Tűz

2 órája

Helyszíni fotókon a Tatabányán lángoló autó

Mutatjuk a részleteket.

Kemma.hu

Szerencsétlenül indult a kedd reggel is Komárom-Esztergomban, hiszen ahogyan azt mi is megírtuk, kigyulladt autó Tatabányán a Mester utcában. A jármű teljes terjedelmében égett, a tatabányai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. 

kigyulladt autó Tatabányán
Kigyulladt autó Tatabányán: így dolgoztak a tűzoltók
Forrás: KEM Katasztrófavédelem

Helyszíni fotókon a kigyulladt autó

A katasztrófavédelem jóvoltából most helyszíni fotókat is kaptunk az oltási munkálatokról.

GALÉRIA: Lángolt egy autó Tatabányán november 4-én (Fotó: KEM Katasztrófavédelem/M.B.)

Fotók: KEM Katasztrófavédelem

 

