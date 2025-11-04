Helyszíni fotókon a Tatabányán lángoló autó

Szerencsétlenül indult a kedd reggel is Komárom-Esztergomban, hiszen ahogyan azt mi is megírtuk, kigyulladt autó Tatabányán a Mester utcában. A jármű teljes terjedelmében égett, a tatabányai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet.

Kigyulladt autó Tatabányán: így dolgoztak a tűzoltók

Forrás: KEM Katasztrófavédelem

Helyszíni fotókon a kigyulladt autó

A katasztrófavédelem jóvoltából most helyszíni fotókat is kaptunk az oltási munkálatokról.