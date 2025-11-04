Tűz
2 órája
Helyszíni fotókon a Tatabányán lángoló autó
Mutatjuk a részleteket.
Szerencsétlenül indult a kedd reggel is Komárom-Esztergomban, hiszen ahogyan azt mi is megírtuk, kigyulladt autó Tatabányán a Mester utcában. A jármű teljes terjedelmében égett, a tatabányai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet.
Helyszíni fotókon a kigyulladt autó
A katasztrófavédelem jóvoltából most helyszíni fotókat is kaptunk az oltási munkálatokról.
GALÉRIA: Lángolt egy autó Tatabányán november 4-én (Fotó: KEM Katasztrófavédelem/M.B.)Fotók: KEM Katasztrófavédelem
