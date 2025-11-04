Nem mindennapi jelenet az M1-esen: ittasan, mobilozva hajtott a sztrádán az öregúr

A közúti szabályok megszegése nemcsak bírságot, hanem komoly veszélyt is jelenthet mindenkire az utakon. Ennek ellenére még mindig sokan ülnek volán mögé felelőtlenül, mobilozva vagy akár ittas állapotban. Az ittas sofőr az M1-esen esete most megmutatja, milyen következményekkel jár a szabályszegés.

Ittas sofőr az M1-esen: nem ez volt az egyetlen vétsége

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Ittas sofőr az M1-esen: mobilozott is vezetés közben a férfi

A police.hu közleménye szerint november 1-jén reggel történt az az eset, amelyben a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai egy Ford sofőrjét állították meg az M1-es autópálya tatabányai szakaszán, aki vezetés közben a mobiltelefonját használta.

Az ellenőrzés során azonban hamar kiderült, hogy a 63 éves férfi alkoholt is fogyasztott, ezért a rendőrök mintavételre előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra. A sofőr elismerte a bűncselekményt, és elmondta, előző este felesége születésnapját ünnepelte, másnap reggel pedig nem érzékelte, hogy ittas lenne.

A férfi 26 ezer forintos bírságot kapott a vezetés közbeni mobilhasználatért, és ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás is indult ellene.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy járművet: Senki NE vezessen ittas állapotban!

Senki NE üljön olyan autójába, akiről tudja, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, és

Senki NE engedje át a jármű vezetését olyan személynek, aki ittas!

Balesetszimuláción az ittas vezetés eredménye

Szeptember végén Tatabányán, a Vértes Agórája előtt rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak fel, hogy egy megrázó közlekedési balesetet szimuláljanak a diákok előtt. A látványos program a Magyar Rotary mozgalom százéves jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat első állomása volt, amelynek legfontosabb üzenete: egy pillanatnyi felelőtlenség örökre megváltoztathatja több ember életét.