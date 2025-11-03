november 3., hétfő

Körözés

1 órája

Megint eltűnt egy tinilány Komáromban +fotó

Címkék#rendőrség#Komáromi Rendőrkapitányság#eltűnt fiatal személy#körözés#tinilány#eltűnt

Újra eltűnt az a 15 éves tinilány, akit már szeptemberben is kerestek a rendőrök. Az eltűnt gyerek felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nádasdi Angyal Áldáska kapcsán. A 15 éves eltűnt gyerek október 22-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta meg a police.hu. A tininek már nem először veszik nyoma, hiszen alig pár hete számoltunk be arról, hogy keresik a rendőrök.

eltűnt gyerek
Ugyanaz után az eltűnt gyerek után nyomoznak a rendőrök
Forrás: police.hu

Az eltűnt gyerek ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szemei vannak. 

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. 

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

További körözések: ha őket látod, azonnal hívd a rendőröket

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán, akinek nyoma veszett. A 17 éves eltűnt fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnésének ügyében is, aki október 13-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Veszélyes tatabányai bűnöző után is folyik a hajsza. A hatóságok Horváth Kingát, egy tatabányai születésű nőt keresnek, akit emberkereskedelem miatt ítéltek el.

 

