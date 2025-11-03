Megint eltűnt egy tinilány Komáromban +fotó

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nádasdi Angyal Áldáska kapcsán. A 15 éves eltűnt gyerek október 22-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta meg a police.hu. A tininek már nem először veszik nyoma, hiszen alig pár hete számoltunk be arról, hogy keresik a rendőrök.

Ugyanaz után az eltűnt gyerek után nyomoznak a rendőrök

Forrás: police.hu