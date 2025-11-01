1 órája
Napi szinten drogozott, de szerinte nem volt függő, 41 éves dílert fogtak Esztergomban
I. István napi szinten fogyasztott drogot, vallota be a férfi a nyomozóknak. Több kábítószer fogyasztó után egy 41 éves dílert fogtak az esztergomi nyomozók.
41 éves dílert fogtak az esztergomi zsaruk, miután több drogfogyasztót is lekapcsoltak. Az Esztergomi Rendőrkapitányság október 15-én ütött rajta I. Istvánon, aki gyanú szerint lakásán és Esztergom környékén rendszeresen árult kábítószert – írta a police.hu.
Fogyasztók után dílert fogtak
A fogyasztók több vagyon elleni bűncselekményt követtek el, hogy a dílertől droghoz jussanak. A rendőrök a dílertől 25 gramm kristályt, fehér anyagot foglaltak le. A helyi férfi nem ismerte el a kereskedést, azonban a bizonyítékok ellene szólnak. Azt bevallotta, hogy napi szinten fogyaszt kristályt, de nem tudja, hogy ettől ő függő lenne-e. A drogtesztje pozitív lett.
