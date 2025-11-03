Megrázó hét az utakon: balesetek sora történt Komárom-Esztergomban

Az elmúlt hét napban a vármegye több pontján is intézkedniük kellett a rendőröknek közúti balesetek miatt. Az esős, párás idő és a korai sötétedés sok sofőr számára nehezítette a vezetést, ami több helyen is szerencsétlen kimenetelű ütközésekhez vezetett. Balesetek Komárom-Esztergomban – cikkünkben összegyűjtöttük az október utolsó hetében történteket az utakon.

Balesetek Komárom-Esztergomban: gyerekek is sérültek az M1-esen

Forrás: BM OKF/Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Balesetek Komárom-Esztergomban október utolsó hetében