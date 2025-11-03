Baleseti összefoglaló
2 órája
Megrázó hét az utakon: balesetek sora történt Komárom-Esztergomban
Több közúti baleset is történt Komárom-Esztergom vármegyében október utolsó hetében. A sérülésekkel járó ütközések és kisebb koccanások ismét ráirányítják a figyelmet az őszi közlekedés veszélyeire.
Az elmúlt hét napban a vármegye több pontján is intézkedniük kellett a rendőröknek közúti balesetek miatt. Az esős, párás idő és a korai sötétedés sok sofőr számára nehezítette a vezetést, ami több helyen is szerencsétlen kimenetelű ütközésekhez vezetett. Balesetek Komárom-Esztergomban – cikkünkben összegyűjtöttük az október utolsó hetében történteket az utakon.
Balesetek Komárom-Esztergomban október utolsó hetében
- 10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután súlyos baleset történt az M1-es autópályán. Azóta kiderült, hogyan történt a baleset és helyszíni fotók is napvilágra kerültek.
Ezt ne hagyja ki!M1-es autópálya
2025.10.27. 07:51
Friss hírek és helyszíni fotók: ebben a balesetben sérült meg életveszélyesen két gyermek
- Ittas sofőr okozott borzalmas balesetet, amikor egy autó hatalmas sebességgel megpördül, majd egy fának, ezt követően pedig egy családi ház kerítésének csapódott, végül egy villanyoszlop állította meg. A 38 éves Škoda Octavia sofőrje először egy Renault-nak ütközött, amelyben egy édesanya és gyermeke utazott.
Ezt ne hagyja ki!Videó
2025.10.28. 12:43
Sokkoló videón a hatalmas baleset, az egyik autóban anyuka és gyermeke volt
- Nagy karambol miatt lezárták az M1-es autópálya 35-ös kilométerénél a határ felé vezető sávokat.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.10.30. 10:40
Teljes zárás az M1-esen Bicskénél: csak egy sáv járható Budapest felé
Ezt ne hagyja ki!Karambol
2025.10.29. 08:31
Baleset okoz hatalmas torlódás Bicskénél, az átterelt sávban áll a forgalom
- Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében szerdán este. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.10.29. 19:42
Nagy baleset történt Gyermelynél, teljes útzár van az érintett szakaszon
- Két furgon ütközött össze az M1-es 61-es jelű Tatabánya csomópontjánál.
- Árokba sodródott egy személyautó a 1111-es út Esztergom és Pilisszentkeresztet összekötő szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél péntek este. Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
- Több autó is lángolt a héten: először kigyulladt egy autó Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél kedden délután, majd este teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Tatabányán, a Mérleg utcában is.
Ezt ne hagyja ki!Tűz
2025.10.28. 16:08
Kigyulladt egy autó Dorogon: pillanatok alatt ellepett mindent a tűz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre