Megrázó hét az utakon: balesetek sora történt Komárom-Esztergomban

Több közúti baleset is történt Komárom-Esztergom vármegyében október utolsó hetében. A sérülésekkel járó ütközések és kisebb koccanások ismét ráirányítják a figyelmet az őszi közlekedés veszélyeire.

Milány Botond

Az elmúlt hét napban a vármegye több pontján is intézkedniük kellett a rendőröknek közúti balesetek miatt. Az esős, párás idő és a korai sötétedés sok sofőr számára nehezítette a vezetést, ami több helyen is szerencsétlen kimenetelű ütközésekhez vezetett. Balesetek Komárom-Esztergomban – cikkünkben összegyűjtöttük az október utolsó hetében történteket az utakon.

10 ember, köztük két gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba, miután megtörtént a baleset az M1-es autópályán. Helyszíni fotók! Balesetek Komárom-Esztergomban
Balesetek Komárom-Esztergomban: gyerekek is sérültek az M1-esen
Forrás: BM OKF/Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Balesetek Komárom-Esztergomban október utolsó hetében

  • Ittas sofőr okozott borzalmas balesetet, amikor egy autó hatalmas sebességgel megpördül, majd egy fának, ezt követően pedig egy családi ház kerítésének csapódott, végül egy villanyoszlop állította meg. A 38 éves Škoda Octavia sofőrje először egy Renault-nak ütközött, amelyben egy édesanya és gyermeke utazott.
  • Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében szerdán este. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.
  • Két furgon ütközött össze az M1-es 61-es jelű Tatabánya csomópontjánál.
  • Árokba sodródott egy személyautó a 1111-es út Esztergom és Pilisszentkeresztet összekötő szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél péntek este. Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
  • Több autó is lángolt a héten: először kigyulladt egy autó Dorogon, a Tölgyfa utca és a Szent Borbála út kereszteződésénél kedden délután, majd este teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Tatabányán, a Mérleg utcában is.

 

