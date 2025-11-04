Torlódás
3 órája
Baleset történt az M1-es autópályán, az ütközés miatt egy autó kigyulladt
Az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán történt a baleset.
Összeütközött egy tréler és egy személygépjármű az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé haladó oldalon, a 104-es kilométerszelvénynél, Nagyszentjános térségében –tájékoztatott a katasztrófavédelem.hu. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, amelyet a tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
