Baleset történt a 11-es főúton: szántóföldre csapódott egy autó

Lesodródott az úttestről és a szántóföldre csapódott egy személyautó a 11-es főúton, Pilismarót közelében, az 57. kilométernél hétfőn napközben. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem.