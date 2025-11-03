november 3., hétfő

Baleset történt a 11-es főúton: szántóföldre csapódott egy autó

A tűzoltók áramtalanítottak egy autót a helyszínen.

Milány Botond

Lesodródott az úttestről és a szántóföldre csapódott egy személyautó a 11-es főúton, Pilismarót közelében, az 57. kilométernél hétfőn napközben. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem

 

