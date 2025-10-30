október 30., csütörtök

Bíróság

22 perce

Életveszélyes hibákat hagyott maga után a kontár villanyszerelő, elítélték a férfit

Címkék#veszélyeztetés#áramütés veszély#villanyszerelő#áramütés

Egy tardosi családi házat olyan jól megcsinált, hogy tűz- és áramütésveszély lett. Gondatlan veszélyeztetés miatt ítélték el a villanyszerelőt.

Kemma.hu

Egy tardosi családi ház villanyszerelési munkája miatt kell felelnie egy tatabányai férfinak. A Tatai Járásbíróság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt ítéletet hozott a villanyszerelővel szemben. A vádlottat 250 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, valamint kötelezte a sértett részére  557 500 forint megtérítésére. Az ítélet jogerős – írta a Tatabányai Törvényszék.

Gondatlan veszélyeztetés
Veszélyeztetés miatt ítélték el a villanyszerelőt
Forrás:  Getty Images

Veszélyeztetés: tűz- és áramütés veszélyes lett  az otthon

A férfi, aki épületvillamossági szerelő végzettségű és villanyszerelőként dolgozott, 2022 áprilisában szóban állapodott meg a megrendelővel a ház korszerűsítéséről. A munkát októberben kezdte, majd 2023 februárjában fejezte be, és kiállította a számlát, amelyet a sértett ki is fizetett.

A kivitelezés azonban életveszélyes hibákkal volt tele: a vádlott alumínium és rézvezetékeket kötött össze, zöld-sárga vezetékeket fázisvezetőkhöz csatlakoztatott, csupasz vezetékeket hagyott a kötődobozokban, és nem végezte el a szükséges érintésvédelmi vizsgálatot. A ház több pontján tűz- és áramütésveszély lett.

A hibákra a megrendelő akkor figyelt fel, amikor a mosogatógép rázott, a kapcsolók nem működtek megfelelően, és több helyiségben nem volt áram. Másik szakembert hívott, aki kijavította a veszélyes bekötéseket és biztonságossá tette a rendszert.

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője is beszámolt, a bíróság megállapította, hogy a villanyszerelő megszegte a szakmai szabályokat, ezzel mások életét és testi épségét gondatlanságból közvetlen veszélynek tette ki. 

Közösségi oldalunkon kérdeztük meg olvasóinkat, kit tartanak a legjobb villanyszerelőnek Komárom-Esztergomban. A hozzászólásokból hamar kiderült, hogy sok ügyes szakember dolgozik a megyében, többen nevet is ajánlottak. Ők megyénk legjobb villanyszerelői.

 

