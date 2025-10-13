október 13., hétfő

Autósok

1 órája

Újabb baleset az M1-esen, több kilométeres a torlódás

Mondjuk, hol történt a karambol.

Milány Botond

Baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél hétfőn délelőtt. A torlódás meghaladta már az 5 kilométert is – írta meg a Magyar Közút.

Nem ez volt az első baleset hétfőn a sztrádán. Mint azt korábban megírtuk, három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon hétfőn reggel. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. A forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek.

 

