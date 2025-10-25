október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

17 perce

Újabb tömegbaleset az M1-esen, a forgalom is megállt ezúttal

Címkék#autósok#Útinform#M1-es autópálya#autópálya#baleset#karambol

Mondjuk, hogy most mi történt.

Milány Botond

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze. A 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők. 

Akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, kérjük ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel!

– olvasható az Útinform oldalán. Az Magyar Közút azt is közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán, hogy a forgalom jelenleg áll az érintett szakaszon.

Ez már a sokadik M1-es baleset az elmúlt 24 órában

  • Súlyos M1-es baleset történt péntek késő este, amikor összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, és mint kiderült, 10 ember, köztük 2 gyermek életveszélyesen sérült meg a karambolban.
  • Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze. Innen szerencsére senkit sem kellett kórházba szállítani
  • Szombaton délelőtt is történt már egy szerencsétlenség a sztrádán, ami miatt több kilométeres dugó alakult ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu