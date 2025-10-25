Újabb tömegbaleset az M1-esen, a forgalom is megállt ezúttal

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze. A 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők.

Akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, kérjük ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel!

– olvasható az Útinform oldalán. Az Magyar Közút azt is közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán, hogy a forgalom jelenleg áll az érintett szakaszon.

Ez már a sokadik M1-es baleset az elmúlt 24 órában