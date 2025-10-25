Karambol
46 perce
Újabb tömegbaleset az M1-esen, a forgalom is megállt ezúttal
Mondjuk, hogy most mi történt.
Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze. A 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők.
Akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, kérjük ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel!
– olvasható az Útinform oldalán. Az Magyar Közút azt is közölte az eset kapcsán Facebook-oldalán, hogy a forgalom jelenleg áll az érintett szakaszon.
Ez már a sokadik M1-es baleset az elmúlt 24 órában
- Súlyos M1-es baleset történt péntek késő este, amikor összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, és mint kiderült, 10 ember, köztük 2 gyermek életveszélyesen sérült meg a karambolban.
Ezt ne hagyja ki!Fejlemények
4 órája
Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - friss hírek az M1-esen történt buszbalesetről
- Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze. Innen szerencsére senkit sem kellett kórházba szállítani
- Szombaton délelőtt is történt már egy szerencsétlenség a sztrádán, ami miatt több kilométeres dugó alakult ki.
- A rendőrség pedig nemrég részletesen is beszámolt nekünk a péntek esti buszbaleset részleteiről.
Ezt ne hagyja ki!M1-es baleset
1 órája
Kitálalt a rendőrség az éjszakai M1-es horrorról: frontális ütközés, 10 sérült, többen életveszélyben!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre