Baleset

52 perce

Tűzoltók vonultak az M1-esre, egy teherautó és egy vontató ütközött

Címkék#tűzoltók#M1-es autópálya#baleset

Mondjuk, hol történt a baleset.

Kemma.hu

Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél. A balesethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta az országos katasztrófavédelem.

 

 

