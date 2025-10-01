Baleset
52 perce
Tűzoltók vonultak az M1-esre, egy teherautó és egy vontató ütközött
Mondjuk, hol történt a baleset.
Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél. A balesethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta az országos katasztrófavédelem.
