Tűzoltók vonultak az M1-esre, egy teherautó és egy vontató ütközött

Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél. A balesethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta az országos katasztrófavédelem.