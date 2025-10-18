Helyszíni fotók: szinte semmi sem maradt a kigyulladt családi házból

Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, a csütörtöki nap több tűzeset miatt adott munkát a tűzoltóknak. Egyik helyen egy családi ház melléképülete kapott lángra, és a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is. Ahogy a katasztrófavédelem.hu beszámolt róla, a hivatásos egységek több vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését, a lakókat pedig biztonságba helyezték.

A hatalmas tűzesethez a tatabányai tűzoltókra is szükség volt

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kéménytisztítás és karbantartás - így előzhetők meg a tűzesetek

Egy másik helyszínen a kéményben lerakódott égéstermék okozott tüzet, amit a tűzoltók poroltóval és kéménytisztító eszközzel számoltak fel. A hasonló tűzesetek rámutatnak, milyen fontos a rendszeres karbantartás: évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni a fűtőberendezések és kémény állapotát.

Családi ház égett, kigyulladt egy kémény

A hét elején írtunk a város egyik kedvenc gyümölcsárusáról: Dinnyés Elvira háza porig égett. A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.