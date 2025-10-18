1 órája
Helyszíni fotók: szinte semmi sem maradt a kigyulladt családi házból
Csütörtökön két helyszínen is tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A tűzeset több épületet is veszélyeztetett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.
Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, a csütörtöki nap több tűzeset miatt adott munkát a tűzoltóknak. Egyik helyen egy családi ház melléképülete kapott lángra, és a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is. Ahogy a katasztrófavédelem.hu beszámolt róla, a hivatásos egységek több vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését, a lakókat pedig biztonságba helyezték.
Kéménytisztítás és karbantartás - így előzhetők meg a tűzesetek
Egy másik helyszínen a kéményben lerakódott égéstermék okozott tüzet, amit a tűzoltók poroltóval és kéménytisztító eszközzel számoltak fel. A hasonló tűzesetek rámutatnak, milyen fontos a rendszeres karbantartás: évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni a fűtőberendezések és kémény állapotát.
A hét elején írtunk a város egyik kedvenc gyümölcsárusáról: Dinnyés Elvira háza porig égett. A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról
Lakástűz megelőzése: egyszerű lépések a biztonságért
Az év első háromnegyed részében összesen 154 lakóépület gyulladt ki a vármegyében, és sajnos három ember életét is vesztette. A lakástűzesetek egyik közös jellemzője, hogy az érintett otthonokban nem volt füstérzékelő, ami kiemeli a megelőzés fontosságát. A lakástüzek évről évre több száz otthonban okoznak súlyos károkat Magyarországon is, sokszor emberéleteket is követelve. A legtöbb, lakástűzhöz köthető tragédia néhány perc alatt következik be, gyakran figyelmetlenség, meghibásodott elektromos berendezés vagy nyílt láng helytelen használata miatt.
154 ház gyulladt ki, hárman haltak tűzhalált, három napig oltották a lángokat