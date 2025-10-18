október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakástűz

1 órája

Helyszíni fotók: szinte semmi sem maradt a kigyulladt családi házból

Címkék#megelőzés#tűzeset#Baleset-megelőzési Bizottság

Csütörtökön két helyszínen is tűzesethez riasztották a tűzoltókat. A tűzeset több épületet is veszélyeztetett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat.

Kemma.hu

Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, a csütörtöki nap több tűzeset miatt adott munkát a tűzoltóknak. Egyik helyen egy családi ház melléképülete kapott lángra, és a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is. Ahogy a katasztrófavédelem.hu beszámolt róla, a hivatásos egységek több vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését, a lakókat pedig biztonságba helyezték.

A hatalmas tűzesethez a tatabányai tűzoltókra is szükség volt
A hatalmas tűzesethez a tatabányai tűzoltókra is szükség volt
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kéménytisztítás és karbantartás - így előzhetők meg a tűzesetek

Egy másik helyszínen a kéményben lerakódott égéstermék okozott tüzet, amit a tűzoltók poroltóval és kéménytisztító eszközzel számoltak fel. A hasonló tűzesetek rámutatnak, milyen fontos a rendszeres karbantartás: évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni a fűtőberendezések és kémény állapotát.

Családi ház égett, kigyulladt egy kémény
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A hét elején írtunk a város egyik kedvenc gyümölcsárusáról: Dinnyés Elvira háza porig égett. A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda. 

Lakástűz megelőzése: egyszerű lépések a biztonságért

Az év első háromnegyed részében összesen 154 lakóépület gyulladt ki a vármegyében, és sajnos három ember életét is vesztette. A lakástűzesetek egyik közös jellemzője, hogy az érintett otthonokban nem volt füstérzékelő, ami kiemeli a megelőzés fontosságát. A lakástüzek évről évre több száz otthonban okoznak súlyos károkat Magyarországon is, sokszor emberéleteket is követelve. A legtöbb, lakástűzhöz köthető tragédia néhány perc alatt következik be, gyakran figyelmetlenség, meghibásodott elektromos berendezés vagy nyílt láng helytelen használata miatt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu