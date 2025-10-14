Tűz ütött ki egy autóban Táton

Lángok
Kigyulladt egy személygépkocsi Táton, az Esztergomi úton, a Balassa és a Szív utca között kedden délelőtt. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet – írta meg a katasztrófavédelem.
