Lángok

1 órája

Tűz ütött ki egy autóban Táton

Mondjuk, hol dolgoznak a tűzoltók.

Milány Botond

Kigyulladt egy személygépkocsi Táton, az Esztergomi úton, a Balassa és a Szív utca között kedden délelőtt. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet – írta meg a katasztrófavédelem.

 

