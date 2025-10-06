Órási lángokkal égett egy hétvégi ház Tatabányán +Helyszíni fotó

Lángok csaptak fel vasárnap kora este Tatabányán, a Kert utcában. A tűz tatabányán egy hétvégi ház jellegű építményben történt. Az esethez a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. A telken álló építmény önkormányzati tulajdonú bérlemény volt, az ingóságok magántulajdonban voltak. Az épületben nem tartózkodott senki, személyi sérülés nem történt – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

Tűz Tatabányán: szerencsére senki sem tartózkodott a házban

Fotó: Dziurek / Forrás: Shuterstock/Illusztráció

A tűz tatabányán nem az egyetlen hely ahova a tűzoltókat riasztani kelet

A hétfői nap folyamán Oroszlány és Környe között a 8119-es úton hat autó ütközött. A tömegbalesethez tűzoltók érkeztek, ők áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A mentőket is riasztani kellett a karambolhoz és lezárták az érintett útszakaszt. Az Országos Mentőszolgálatot is megkérdeztük a balesetről.