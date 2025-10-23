október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogdílert fogtak!

1 órája

A vidéki nagyinál bújt el a toplistás bűnöző, videón a rajtaütés

Címkék#Tatabányai Rendőrkapitányság#delta#toplista#drogdíler#razzia

Videón a rendőrséfi razzia, a Tatabányai Rendőrkapitányságra vitték a drogdílert. A toplistás bűnöző vármegyénkben nagymamájánál egy kistelepülésen bujkált.

Kemma.hu

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája és a DELTA Program a belföldi, nemzetközi droghálózatok felszámolásán dolgozik, és kezeli a kábítószeres ügyekben körözött személyek felkutatását is. Így kapták el egy rendőrségi razzia során a 32 éves toplistás bűnözőt, aki már két éve bujkált. A police.hu beszámolója szerint a férfit a múltban jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt.

Toplistás bűnözőt fogtak a kistelepülésen
Toplistás bűnözőt fogtak a kistelepülésen
Forrás:  police.hu

Toplistás bűnözőt fogtak Komárom-Esztergomban

A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi 2 kilogramm speedet próbált átvenni egy Zala megyei autómosóban a kapcsolatától, amikor a rendőrök rajtaütöttek. A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett a Tatabányai Rendőrkapitányság egy másik ügyben is vizsgálta, ahol rongálás és kábítószer-birtoklás miatt kellett volna felelnie. A vádlott azonban egyik ítélethirdetést sem várta meg, és az első adandó alkalommal megszökött.

Idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, és felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára is, de hosszú ideig nem akadtak a nyomára.

Ahogyan arról korában beszámoltunk a fordulat nyár végén következett, amikor a KR NNI Célkörözési Osztálya bekapcsolódott a keresésbe. A nyomozók feltérképezték a férfi kapcsolatait, és eljutottak nagymamájához, aki Komárom-Esztergom megye egyik kistelepülésén él. Kiderült, hogy az unokája nála bujkált. Október 16-án a KR NNI bevetési egységével közösen a nyomozók rajtaütöttek, és elfogták a férfit. A nagyszabású akcióról videó is készült.

A körözöttet a Tatabányai Rendőrkapitányságra vitték, őrizetbe vették, és megkezdte jogerős fegyházbüntetésének letöltését. 

A hatóságok már korábban jelezték, hogy a hajtóvadászat új szakaszba lép, és a mostani akció is ezt bizonyítja – áll Horvát Laci Facebook posztjában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu