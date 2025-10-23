A vidéki nagyinál bújt el a toplistás bűnöző, videón a rajtaütés

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája és a DELTA Program a belföldi, nemzetközi droghálózatok felszámolásán dolgozik, és kezeli a kábítószeres ügyekben körözött személyek felkutatását is. Így kapták el egy rendőrségi razzia során a 32 éves toplistás bűnözőt, aki már két éve bujkált. A police.hu beszámolója szerint a férfit a múltban jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt.

A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi 2 kilogramm speedet próbált átvenni egy Zala megyei autómosóban a kapcsolatától, amikor a rendőrök rajtaütöttek. A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett a Tatabányai Rendőrkapitányság egy másik ügyben is vizsgálta, ahol rongálás és kábítószer-birtoklás miatt kellett volna felelnie. A vádlott azonban egyik ítélethirdetést sem várta meg, és az első adandó alkalommal megszökött.

Idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, és felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára is, de hosszú ideig nem akadtak a nyomára.

Ahogyan arról korában beszámoltunk a fordulat nyár végén következett, amikor a KR NNI Célkörözési Osztálya bekapcsolódott a keresésbe. A nyomozók feltérképezték a férfi kapcsolatait, és eljutottak nagymamájához, aki Komárom-Esztergom megye egyik kistelepülésén él. Kiderült, hogy az unokája nála bujkált. Október 16-án a KR NNI bevetési egységével közösen a nyomozók rajtaütöttek, és elfogták a férfit. A nagyszabású akcióról videó is készült.

A körözöttet a Tatabányai Rendőrkapitányságra vitték, őrizetbe vették, és megkezdte jogerős fegyházbüntetésének letöltését.

A hatóságok már korábban jelezték, hogy a hajtóvadászat új szakaszba lép, és a mostani akció is ezt bizonyítja – áll Horvát Laci Facebook posztjában.