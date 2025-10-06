1 órája
Megszólaltak a mentők az Oroszlányi tömegbalesetről, kiderült kik sérültek meg + helyszíni fotók
Óriási torlódás alakult ki a 8119-es úton, ahol hat autó ütközött össze. Az Országos Mentőszolgálat elmondta, kik sérültek meg a karambolban. Képeken a tömegbaleset helyszíne.
Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn a délutáni órákban hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között a 8119-es úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tömegbaleset helyszínére tűzoltók érkeztek, ők áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A mentőket is riasztani kellett a karambolhoz és lezárták az érintett útszakaszt.
Fotókon a tömegbaleset helyszíne
A helyszínre a Kemma.hu is kiment, ahol torlódás alakult ki a baleset miatt. Az Országos Mentőszolgálat a kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.