október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Sérültek

1 órája

Megszólaltak a mentők az Oroszlányi tömegbalesetről, kiderült kik sérültek meg + helyszíni fotók

Címkék#tömegbaleset#mentő#Országos Mentőszolgálat#baleset

Óriási torlódás alakult ki a 8119-es úton, ahol hat autó ütközött össze. Az Országos Mentőszolgálat elmondta, kik sérültek meg a karambolban. Képeken a tömegbaleset helyszíne.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn a délutáni órákban hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között a 8119-es úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tömegbaleset helyszínére tűzoltók érkeztek, ők áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A mentőket is riasztani kellett a karambolhoz és lezárták az érintett útszakaszt.

Hatalmas tömegbaleset történt a 8119-es úton
Hatalmas tömegbaleset történt a 8119-es úton
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Fotókon a tömegbaleset helyszíne

A helyszínre a Kemma.hu is kiment, ahol torlódás alakult ki a baleset miatt. Az Országos Mentőszolgálat a kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Dugó a baleset után
Dugó a baleset után
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra
Mentők és tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére
Mentők és tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére
Forrás: OVTV / Facebbok

 

