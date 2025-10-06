Megszólaltak a mentők az Oroszlányi tömegbalesetről, kiderült kik sérültek meg + helyszíni fotók

Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn a délutáni órákban hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között a 8119-es úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tömegbaleset helyszínére tűzoltók érkeztek, ők áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A mentőket is riasztani kellett a karambolhoz és lezárták az érintett útszakaszt.

Hatalmas tömegbaleset történt a 8119-es úton

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Fotókon a tömegbaleset helyszíne

A helyszínre a Kemma.hu is kiment, ahol torlódás alakult ki a baleset miatt. Az Országos Mentőszolgálat a kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.