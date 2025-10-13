Kiderült, hogy ki és hogyan okozta a tömegbalesetet Oroszlánynál

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég volt ahhoz, hogy hat autó ütközzön össze. A tömegbaleset 8119-es úton, Oroszlány és Környe között történt. A forgalom órákon át állt, a helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek. Most a rendőrség elmondta, pontosan mi is vezetett a láncreakcióhoz.

Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére

Forrás: OVTV / Facebook

Kiderült, mi vezetett ahhoz a tömegbalesethez, amely október 6-án történt Oroszlány és Környe között, a 8119-es úton, amikor hat autó ütközött össze a délutáni órákban, és a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek.

Figyelmetlenség okozta a tömegbalesetet

A rendőrség válaszából kiderül, hogy egy apró figyelmetlenség vezetett a tömegbalesethez.

– A rendelkezésre álló adatok alapján október 6-án, 14 óra 45 perc körüli időben egy 56 éves férfi egy Ford Mondeo típusú személygépkocsival közlekedett a 8119. számú úton, Környe felől Oroszlány irányába. Haladása során figyelmetlensége miatt nem észlelte az előtte, forgalmi okból megálló Mitsubishi L200 típusú tehergépkocsit, és járműve elejével nekiütközött annak hátuljának – közölték a rendőrök.

Az ütközés következtében a Mitsubishi tovább sodródott, és nekicsapódott az előtte, szintén forgalmi okból álló Opel Ampera hátuljának. Az Opel az ütközés erejétől előre mozdult, és nekiütközött az előtte várakozó Volvo V60 hátuljának. Ezzel azonban még nem ért véget a sor.

Az apró figyelmetlenség miatt órákig állt a forgalom az úton

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

– A Ford Mondeo az első ütközést követően megpördült, majd a jármű jobb oldalával nekiütközött a szemközti sávban szabályosan közlekedő Skoda Octavia elejének. A Skoda a menetirány szerinti jobb oldalon, a füves területen állt meg – folytatták a rendőrök, akik hozzátették, hogy a szemből érkező hatodik autó sem úszhatta meg a balesetet.

Hiába fékezett

– Közben Oroszlány felől Környe irányába haladt egy Volkswagen Golf, amelynek sofőrje féktávolságon belül észlelte a történteket, és bár fékezett, nem tudta elkerülni a karambolt: járműve bal elejével a Skoda bal hátuljának, majd a Ford hátuljának ütközött – tették hozzá. A balesetet okozó sofőr, valamint a Skoda Octavia vezetője az elsődleges információk szerint könnyű sérüléseket szenvedtek.