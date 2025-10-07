október 7., kedd

Karambol

2 órája

Helyszíni fotókon az oroszlányi tömegbaleset

Hétfő délután hat személygépkocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között. A tömegbaleset helyszínéről friss, új fotók érkeztek, amelyek a baleset súlyosságát mutatják.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, hétfőn a délutáni órákban hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között a 8119-es úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tömegbaleset helyszínére tűzoltók érkeztek, ők áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A mentőket is riasztani kellett a karambolhoz és lezárták az érintett útszakaszt. Újabb helyszíni fotókon a brutális baleset.

Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére
Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére
Forrás: OVTV / Facebbok

Helyszíni fotók a tömegbalesetről

A katasztrófavédelem legújabb helyszíni fotói szemléltetik a tömegbaleset következményeit: a járművek súlyosan megrongálódtak, a tűzoltók és a mentők pedig gyorsan intézkedtek.

A helyszínre a Kemma.hu is kiment, ahol torlódás alakult ki a baleset miatt. Az Országos Mentőszolgálat a kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Hétfőn több balesethez is érkeztek mentők

Pilisjászfalu határában, a 10-es főút 31-es kilométernél egy furgon borult fel hétfőn délelőtt. A gépkocsiban egy ember utazott, aki szerencsére sértetlenül ki tudott szállni a járműből. Ahogyan arról beszámoltunk, az esztergomi hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, amelyhez korábban a mentőket is riasztották.
 

 

