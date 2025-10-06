október 6., hétfő

Bántalmazás

1 órája

Rugdosta és eltörte barátnője bordáit egy férfi a tokodi dohányboltnál

Címkék#bántalmazás#bíróság#Tokod#testi sértés

Előkészítő ülést tart az Esztergomi Járásbíróság október 7-én kedden. A testi sértés miatt már történt büntetővégzés, de az nem vált jogerőssé.

Kemma.hu

A vádirat szerint egy büntetett előéletű férfi 2024. március 19-én délután 16 óra 20 körül Tokodon, egy közös italozást követően bántalmazta élettársát a dohánybolt előtt. A bíróság 2025. június 20. napján büntetővégzést hozott a testi sértés ügyében, mely nem vált jogerőssé, mivel a vádlott tárgyalás tartását kérte.

testi sértés
Meg amikor földre eset akkor is rugdosta párját, kedden testi sértés miatt tartanak ülést
Forrás:  police.hu

Testi sértés és kár okozás

Először lökdöste, majd ököllel arcon ütötte, ami miatt a sértett a földre esett, ahol a férfi még meg is rugdosta. A dohánybolt alkalmazottja próbált közbelépni, de a vádlott elrántotta a sértettet, miközben tovább bántalmazta. Ezt követően betörte az üzlet ablaküvegét, ezzel 93 ezer 980 forint kárt okozva, amely nem térült meg. 

A Tatabányai Törvényszék információ szerint a bántalmazás következtében a sértett szeme körül és orrán duzzanat keletkezett, valamint eltört a bordája, amely 8 napon túl gyógyuló sérülésnek minősül.

