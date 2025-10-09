október 9., csütörtök

Féltékenységből lett életveszélyes támadás, combon szúrta barátját egy nő

A nő combon combon szúrta a párját mert az kényszeríteni akarta, hogy elmenjen vele valahova. Ítéletet hoztak az életveszélyt okozó testi sértésben, mivel a vádlott vénán szúrta a férfit.

Kemma.hu

A Tatabányai Törvényszék ítéletet hozott annak a nőnek az ügyében, aki egy vita során késsel combon szúrta az élettársát. A bíróság a nőt 1 év 6 hónap börtönre ítélte életveszélyt okozó testi sértés miatt, de a büntetés végrehajtását 4 évre felfüggesztette, és elrendelte a kés elkobzását. Az ítélet jogerős.

Vitából lett testi sértés

A tényállás szerint a pár kapcsolata viharos volt, gyakran veszekedtek. 2024. június 11-én dél körül messengeren kezdtek el vitatkozni, fenyegető üzeneteket is váltottak. Este 8 óra körül a férfi megjelent a nő Esztergom környéki otthonában, és féltékenység miatt folytatták a veszekedést.

A férfi el akarta vinni a nőt egy ismerősükhöz, ezért megragadta a karját és kivezette a konyhába. A nő nem akart elmenni, ekkor elővett egy 19 centiméteres kést, és legalább közepes erővel a férfi bal combjába szúrt, mintegy 12 centiméter mélyen.

A férfi összeesett és erősen vérzett. A nő ekkor ellátta a sebet, konyharuhát és hálóingét használt kötésnek, majd hívta a mentőket, és a segítség megérkezéséig a sebre szorította a kötést. A férfi sérülése életveszélyes volt, mivel megsérült a combjában egy véna.

Ahogyan arról hétfőn beszámoltunk, a Tatabányai Járásbíróság is börtönre ítélt egy férfit és egy nőt. A páros a tatabányai áruházból próbált lopni, amire a biztonsági őr felfigyelt és megpróbálta őket feltartóztatni. A férfi ezért durván fejbe ütötte. 

Az Esztergomi Járásbíróság pedig előkészítő ülést tartott szintén testi sértés miatt. Egy férfi a tokodi dohánybolt előtt, verte meg a barátnőjét. Először lökdöste, majd arcon ütötte és amikor a nő elesett, rugdosta, ami miatt eltört a bordája. Ez után őrjöngeni kezdett és betörte a dohánybolt ablakát, amivel több ezer kárt okozott.

 

