Teljes útzár! Frontális karambol a 8119-es úton, a mentők is a helyszínen vannak

Frontálisan karambolozott két személyautó a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél péntek délután. A tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen dolgoznak a mentők is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van – közölte a katasztrófavédelem.