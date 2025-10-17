Baleset
1 órája
Teljes útzár! Frontális karambol a 8119-es úton, a mentők is a helyszínen vannak
Mondjuk, hol történt a baleset.
Frontálisan karambolozott két személyautó a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél péntek délután. A tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen dolgoznak a mentők is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van – közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre